Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛDP.RU 02:44

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник, 14 мая, сообщает пресс-служба РПЛ. Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети "ВКонтакте" совместно с каналами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

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