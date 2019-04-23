Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛVprognoze.ru 04:00
Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата России. За Дзюбу проголосовали 62% болельщиков. Напомним, в матче против «Краснодара» Дзюба оформил дубль.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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Жители России начали массово избавляться от дач
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
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Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
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МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
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Политика
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Здоровье
Вакцинацию от ветрянки и ротавируса могут включить в календарь прививок в ближайшее время
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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Политика
Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле
Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.
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Самосвалы Odin и Hagen от Scania
Обновлено в 06:36
Происшествия
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18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
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Наука
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Обновлено в 14:26
Экономика
Восточный запустил программу персонального обслуживания клиентов
В рамках «Персональной линии» клиентам банка «Восточный» будет предоставлен круглосуточный сервис по приоритетному обслуживанию сотрудниками Контактного центра банка.
Обновлено в 06:26
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Экономика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
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Политика
Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным во Владивостоке
Стало известно, когда глава КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
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Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
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