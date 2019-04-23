Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛVprognoze.ru 04:00

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата России. За Дзюбу проголосовали 62% болельщиков. Напомним, в матче против «Краснодара» Дзюба оформил дубль.
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Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура

Советский спорт03:57

Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура Российской премьер-лиги

РИА Новости02:37

Дзюба – лучший игрок 24-го тура РПЛ

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Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги

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Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Sport24.ru02:10

Определился лучший игрок 24-го тура РПЛ. Он из «Зенита»

Спорт день за днем02:56

Магнуссон едва не похоронил ЦСКА, а Семак помог Дзюбе забить. Тактические итоги 24-го тура РПЛ: конкретика и видео

Матч ТВ02:29
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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Спрос на массовый персонал с низкой и средней квалификацией растет.
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Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
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США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Здоровье

Вакцинацию от ветрянки и ротавируса могут включить в календарь прививок в ближайшее время

Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время включить в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против ветрянки и ротавируса, а также против гемофильной инфекции для всех детей без исключений, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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Наука

Физики обнаружили, как внутри песка образуются пузыри из песчинок

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Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
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Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
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Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле

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Самосвалы Odin и Hagen от Scania

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Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
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Восточный запустил программу персонального обслуживания клиентов

В рамках «Персональной линии» клиентам банка «Восточный» будет предоставлен круглосуточный сервис по приоритетному обслуживанию сотрудниками Контактного центра банка.
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
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Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
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Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным во Владивостоке

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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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