Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛVprognoze.ru 04:00

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата России. За Дзюбу проголосовали 62% болельщиков. Напомним, в матче против «Краснодара» Дзюба оформил дубль.
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Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Sport24.ru02:10

Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура Российской премьер-лиги

РИА Новости02:37

Магнуссон едва не похоронил ЦСКА, а Семак помог Дзюбе забить. Тактические итоги 24-го тура РПЛ: конкретика и видео

Матч ТВ02:29

Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги

ТАСС02:28

Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура

Советский спорт03:57

Определился лучший игрок 24-го тура РПЛ. Он из «Зенита»

Спорт день за днем02:56

Дзюба – лучший игрок 24-го тура РПЛ

Sports.ru02:20
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Хоккей

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
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Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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