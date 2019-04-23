Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛVprognoze.ru 04:00

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата России. За Дзюбу проголосовали 62% болельщиков. Напомним, в матче против «Краснодара» Дзюба оформил дубль.

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