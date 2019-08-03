Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»РИА Новости 16:33
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
|2′
Вильмар Барриос
|28′
|36′
Тонни Триндаде де Вильена
|53′
Реми Кабелла
|57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
|60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
|61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|69′
Алексей Сутормин
Малком
|72′
|78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|86′
|89′
Ари
Артем Дзюба
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
27
Оздоев
8
Малком
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
21
Ерохин
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
6
Рамирес
5
Спаич
77
Камболов
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. "Краснодар" вышел вперед на 80-й минуте после автогола защитника "сине-бело-голубых" Дугласа Сантоса.
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