Футбол

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»РИА Новости 16:33

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. "Краснодар" вышел вперед на 80-й минуте после автогола защитника "сине-бело-голубых" Дугласа Сантоса.
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