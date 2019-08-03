Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. "Краснодар" вышел вперед на 80-й минуте после автогола защитника "сине-бело-голубых" Дугласа Сантоса.

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