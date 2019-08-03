Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Мяч в свои ворота забил защитник хозяев Дуглас Сантос.

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