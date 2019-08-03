Футбол

Зенит — Краснодар 1:1Газета.Ru 16:27

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Мяч в свои ворота забил защитник хозяев Дуглас Сантос.
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