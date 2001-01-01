Футбол

Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁Sports.ru 14:30

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографии, измененные в приложении FaceApp.
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Дзюба показал себя в старости

Евро-футбол.ру14:14

Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁

Sports.ru14:30

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Матч ТВ13:56

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как он может выглядеть в старости

Sportbox.RU13:56

«Старый Муфаса». Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Спорт-Экспресс13:58

Кокорин, Загитова, Хабиб и другие звёзды спорта в старости

Life.ru11:19
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено в 14:25
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране

Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Политика

Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД

Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Политика

Страны ЕС одобрили санкции против Турции

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика

В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом

Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Гаджеты

Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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