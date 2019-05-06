Футбол

Дзюба собирается накрыть стол игрокам «Арсенала»Нева Спорт 03:36

Дзюба отметил, что уже поблагодарил футболистов и руководство тульского клуба. «Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол», — сказал нападающий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Дзюба собирается накрыть стол игрокам «Арсенала»

Нева Спорт03:36

Дзюба пообещал «проставиться»

Московский Комсомолец03:24

Артем Дзюба хочет «проставиться» перед игроками «Арсенала» за победу над «Локомотивом»

Тульские новости04:10

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол парням „Арсенала“»

Матч ТВвчера в 23:02

Дзюба пообещал накрыть стол для игроков «Арсенала»

Sport24.ruвчера в 22:28

Артем Дзюба пообещал «накрыть стол» «Арсеналу»

Петербургский дневник01:16
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Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 06:21
Экономика

Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»

В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Политика

Кремль оценил работу Бабича в Белоруссии

Новым послом России в Белоруссии указом президента назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.
Обновлено в 06:33
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 06:21
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Киркоров лишился речи после смерти детей

Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой

В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Общество

Губернатор Севастополя попал в больницу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Путешествия

Анталью в апреле посетило более 300 тысяч российских туристов

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

Обновлено в 05:57
Спорт

Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков

Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Здоровье

В Калужской области откроют первую детско-юношескую автошколу

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, создание детско-юношеских автошкол Алексей Холопов назвал одним из вариантов дальнейшего развития системы обучения кандидатов в водители.
Обновлено 04 мая в 11:25
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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