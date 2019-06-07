Футбол
Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-МариноЧемпионат 07:29
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов.
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