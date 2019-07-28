Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе. Его слова приводит официальный сайт "сине-бело-голубых".

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

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