Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболеРоссийская газета 16:13

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе. Его слова приводит официальный сайт "сине-бело-голубых".
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Артем Дзюба
Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой.
— Артем Дзюба, российский футболистРоссийская газета 16:13

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