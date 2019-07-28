Футбол

Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентностиИзвестия вчера в 17:40

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. По его словам, Лунёва выбрал работающий экспертом на телеканале «Матч-ТВ» Аршавин.
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