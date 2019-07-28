Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентностиИзвестия вчера в 17:40
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. По его словам, Лунёва выбрал работающий экспертом на телеканале «Матч-ТВ» Аршавин.
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