Футбол

Дзюба счел справедливым поражение сборной России от Швеции
Газета.Ru
17:51

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением об итоге матча с Швецией в заключительном туре группового этапа Лиги наций, передает ТАСС. Игра прошла в Швеции и завершилась победой местной команды со счетом 2:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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