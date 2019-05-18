Футбол
Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня вчера в 22:00
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.
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«Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»
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