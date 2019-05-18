Футбол

Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня вчера в 22:00

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.
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Дзюба показал «путь воина» к чемпионству

Gazeta.SPbвчера в 20:44

«Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»

Бомбардир.рувчера в 18:28

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

Чемпионатвчера в 17:29

«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Матч ТВвчера в 16:48

«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Sportbox.RUвчера в 16:48

«Путь Воина». Дзюба опубликовал нарезку голов от «Арсенала» до чемпионского сезона с «Зенитом»

Sport24.ruвчера в 16:40

«Путь воина». Дзюба показал, как он добился успеха в этом сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 18:01
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Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
Политика

Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского

Обновлено вчера в 16:27
Здоровье

Четырехлетней Веронике нужны деньги на покупку аппарата ИВЛ

Обновлено в 02:33
Транспорт

Ленобласть выделит под станцию метро «Кудрово» 100 гектаров земли

Обновлено вчера в 13:22
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Режим ЧС введён в одном из районов Хабаровского края из-за пожара

Обновлено в 01:32
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тысяча квадратных метров

Обновлено в 02:37
Музыка

Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
Обновлено 16 мая в 16:25
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено вчера в 09:43
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге

Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Космос

НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности

Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе

«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке

В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
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Авто

Продажи машин Lada в Европе растут

Напомним, что ранее отечественная компания заявила о намерении прекратить поставку автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 08:05
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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