Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня вчера в 22:00

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.

Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионству

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Футбол Саратовскому «Соколу» не выдали лицензию ФНЛ Саратовский "Сокол" оказался в списке из десяти футбольных клубов, пока не получивших лицензии на право выступления в ФНЛ в сезоне-2019/20.

Общество Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.

Шоу-бизнес Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Футбол Леванте — Атлетико 1:0 (1-й тайм) Следить за матчем "Леванте" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Космос Кто поможет раскрыть главную тайну Вселенной Как идет работа над проектом "ГАММА-400", РИА Новости рассказали его научный руководитель профессор Аркадий Гальпер (ФИАН, МИФИ) и заместитель научного руководителя — главный конструктор Николай Топчиев (ФИАН).

Футбол Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.

Шоу-бизнес Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании Друзья выложили в сеть общий снимок, на котором Петросян и Брухунова в одной компании.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».

Политика США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского На инаугурацию Владимира Зеленского из США прибудет представительская делегация в составе 15 человек.

Общество Reuters: ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с нефтяного месторождения в Ираке Как отмечает Reuters, к настоящему моменту все иностранные сотрудники ExxonMobil, работавшие на "Западной Курне - 1", покинули месторождение.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Политика Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Политика Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Происшествия На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.

Армия и оружие Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.