Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня 22:00

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.

Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионству

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