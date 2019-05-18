Футбол
Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня 22:00
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Общество
10 вещей, о которых вам не скажет пилот самолета
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Обновлено в 20:10
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 на $314 млн
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Обновлено в 17:08
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
Обновлено в 15:49
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 09:32
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено в 19:43
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Специалист рассказал, как съездить в отпуск и не разориться
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина РФ, замглавы Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что при планировании расходов на отпуск лучше придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно треть средств от рассчитанных общих затрат: это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненно для кошелька.
Обновлено в 21:51
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Турция старается выполнить обязательства как по С-400, так и по F-35
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
Обновлено в 17:06
Кино
Зрители потребовали переснять последний сезон «Игры престолов»
Последняя, шестая серия финального сезона «Игры престолов» выйдет 19-20 мая.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Здоровье
Сахалинские поликлиники будут работать в две смены, а стоматология — в три
Лечебные учреждения Сахалинской области вскоре будут работать до 20 часов, то есть, фактически, в две смены.
Обновлено в 20:16
Политика
Активисты протеста на Драме отказались встречаться с Высокинским
Активные защитники сквера у Драмтеатра, которые уже пятый день собираются на Октябрьской площади, протестуя против строительства храма святой Екатерины на этом месте, отказались разговаривать с мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов
Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
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После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу
Обновлено в 19:41
Гаджеты
Xiaomi выпустит сверхбюджетный смартфон Redmi 7A
Судя по характеристикам, Redmi 7A должен расположится между Redmi 7 и сверхбюджетным Redmi Go.
Обновлено в 07:03
Игры
CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам, — с уважением
CD Projekt RED, авторов «Ведьмака» и грядущей Cyberpunk 2077, тоже не оставили в стороне от обсуждения условий труда: в глазах многих специалистов руководители студии совершенно не жалели своих сотрудников и вынудили их перерабатывать.
Обновлено в 19:59