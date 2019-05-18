Футбол

Дзюба с помощью видео показал, как он шел к чемпионствуЭкономика сегодня 22:00

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим поклонникам, как он дошел до чемпионства. Для этого футболист создал видеоподборку голов, начиная от выступлений за тульский «Арсенал» и заканчивая золотым сезоном в петербургской команде.
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Дзюба показал «путь воина» к чемпионству

Gazeta.SPb20:44

«Путь воина». Дзюба показал, как он добился успеха в этом сезоне

Спорт-Экспресс18:01

«Путь воина». Дзюба опубликовал ролик об аренде в «Арсенале», ЧМ-2018 и чемпионстве «Зенита»

Бомбардир.ру18:28

«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Матч ТВ16:48

«Путь воина». Дзюба поделился лучшими моментами своей карьеры

Sportbox.RU16:48

«Путь Воина». Дзюба опубликовал нарезку голов от «Арсенала» до чемпионского сезона с «Зенитом»

Sport24.ru16:40

Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

Чемпионат17:29
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10 вещей, о которых вам не скажет пилот самолета

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Происшествия

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Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
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Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
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Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
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Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
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В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин собрался в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
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Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено в 19:43
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Специалист рассказал, как съездить в отпуск и не разориться

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина РФ, замглавы Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, что при планировании расходов на отпуск лучше придерживаться формулы, когда в запасе есть дополнительно треть средств от рассчитанных общих затрат: это позволит при желании "гульнуть на широкую ногу", но будет безболезненно для кошелька.
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Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
Обновлено в 17:06
Кино

Зрители потребовали переснять последний сезон «Игры престолов»

Последняя, шестая серия финального сезона «Игры престолов» выйдет 19-20 мая.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Здоровье

Сахалинские поликлиники будут работать в две смены, а стоматология — в три

Лечебные учреждения Сахалинской области вскоре будут работать до 20 часов, то есть, фактически, в две смены.
Обновлено в 20:16
Политика

Активисты протеста на Драме отказались встречаться с Высокинским

Активные защитники сквера у Драмтеатра, которые уже пятый день собираются на Октябрьской площади, протестуя против строительства храма святой Екатерины на этом месте, отказались разговаривать с мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
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CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам, — с уважением

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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