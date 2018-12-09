Футбол

Дзюба рискует пропустить матч со «Славией» в Лиге Европы
Vprognoze.ru
01:17

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
Напомним, Дзюба не попал в заявку «Зенита» на последний матч с «Рубином» (1:2) в рамках чемпионата России. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у 30-летнего нападающего рецидив травмы и он рискует пропустить матч со «Славией» в Лиге Европы.
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