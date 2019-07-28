Футбол

Дзюба рассказал, почему попросил замену на матче с «Оренбургом»Петербургский дневник вчера в 14:49

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба объяснил, почему на сегодняшнем матче против «Оренбурга» попросил замену. По словам футболиста, причиной стало искусственное поле, на котором трудно играть.
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