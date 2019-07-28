Футбол
Дзюба рассказал, почему попросил замену на матче с «Оренбургом»Петербургский дневник 14:49
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба объяснил, почему на сегодняшнем матче против «Оренбурга» попросил замену. По словам футболиста, причиной стало искусственное поле, на котором трудно играть.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Автоспорт
Даниил Квят попал на подиум на Гран-при Германии, Ферстаппен выиграл
До финиша гонки Феттель всё-таки успел лишить Стролла подиума, а Квята оттеснить на третью позицию.
Обновлено в 11:30
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено в 17:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 14:11
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено в 17:59
Политика
В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге
Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Обновлено в 05:10
Космос
Компании из США собираются добывать ископаемые из астероидов
Ученые НАСА разработали концепцию, по которой уже сегодня можно начать добычу полезных ископаемых из астероидов. в 2012 году в США были созданы две компании, которые планируют этим заниматься - Planetary Resource и Deep Space Industries.
Обновлено в 11:53
Транспорт
С начала года столичное метро перевезло более миллиарда пассажиров
Свыше 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 07:22
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Авто
Volkswagen начал выпуск кросс-купе на базе внедорожника Tayron
На официальных фотографиях с мероприятия, посвященного началу выпуска кросс-купе, автомобиль все ещё плотно закамуфлирован.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Футбол
Полузащитник «Норчепинга»: «Могу только поздравить Ларссона, если трансфер осуществится»
Полузащитник "Норчепинга" Симон Скрабб прокомментировал возможный трансфер партнера по команде, нападающего Джордана Ларссона.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Футбол
Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»
Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
Обновлено в 13:32
Футбол
Эмери подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести Пепе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Музыка
Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ
На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 02:14
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58