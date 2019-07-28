Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба объяснил, почему на сегодняшнем матче против «Оренбурга» попросил замену. По словам футболиста, причиной стало искусственное поле, на котором трудно играть.

Дзюба рассказал, почему попросил замену на матче с «Оренбургом»

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