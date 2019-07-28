Футбол
Дзюба рассказал, почему попросил замену на матче с «Оренбургом»Петербургский дневник 14:49
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба объяснил, почему на сегодняшнем матче против «Оренбурга» попросил замену. По словам футболиста, причиной стало искусственное поле, на котором трудно играть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Обновлено в 16:01
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Футбол
Юрий Семин: по количеству моментов матч с ЦСКА был ничейным
По количеству моментов матч был ничейным. Мы два года подряд побеждали на этом стадионе, сегодня не удалось.
Обновлено в 15:35
Политика
Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 16:37
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле
Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего при обстреле с азербайджанской стороны.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
СМИ узнали о романе Ирины Шейк с экс-мужем Дженнифер Энистон
Известная российская модель Ирина Шейх вероятно начала встречаться с бывшим мужем Дженнифер Энистон актером Джастином Теру, об этом 24 июля сообщает издание Gossip Cop со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:32
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Наука
Российские ученые рассказали о развитии шизофрении у владельцев кошек
Как рассказали российские ученые, в последние десятилетия появились исследования, показывающие, что токсоплазмы изменяют поведение больных подопытных животных.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Путешествия
Почти половина российских туристов пренебрегает турагентствами
Половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых, информирует сервис Туту.ру.
Обновлено в 13:17
Общество
Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес
Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет.
Обновлено в 14:23
Политика
СМИ сообщили о планах Трампа сменить главу нацразведки
Президент США Дональд Трамп готовится заменить главу Национальной разведки США Дэна Коутса, который не раз критиковал его, сообщает в воскресенье издание Axios со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:19
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Во время концерта на Дворцовой распылили газ
В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
Обновлено в 15:24
Транспорт
С начала года столичное метро перевезло более миллиарда пассажиров
Свыше 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
Обновлено в 13:31
Происшествия
36 человек погибли и 15 пропали без вести в результате оползня в Китае
Не менее 36 человек погибли в результате оползня, обрушившегося на деревню в провинции Гуйчжоу на юге Китая.
Обновлено в 16:16
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено в 11:41
Происшествия
Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65
Обновлено в 15:03