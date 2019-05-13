Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛLenta.ru 02:45

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в чемпионате России. Слова 30-летнего форварда приведены на сайте петербургского клуба. Дзюба признался, что считает прошедший сезон одним из лучших в своей карьере.

Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛ

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