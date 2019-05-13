Футбол

Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛLenta.ru 02:45

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в чемпионате России. Слова 30-летнего форварда приведены на сайте петербургского клуба. Дзюба признался, что считает прошедший сезон одним из лучших в своей карьере.
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Дзюба раскрыл эмоции после досрочной победы в чемпионате России

ИА DixiNews // Санкт-Петербург02:57

Дзюба: «Я бы переспал с кубком РПЛ, ночь провели бы мы с ним»

Sport24.ru02:09

«Я, конечно, переспал бы с кубком РПЛ. Ночь провели бы с удовольствием». Дзюба пошутил про главный трофей лиги

Sportbox.RU02:41

«Я, конечно, переспал бы с кубком РПЛ. Ночь провели бы с удовольствием». Дзюба пошутил про главный трофей лиги

Матч ТВ02:41

Дзюба рассказал о желании «переспать» с кубком РПЛ

Lenta.ru02:45

Артем Дзюба: «С кубком РПЛ я бы переспал»

Sports.ru00:00

Артем Дзюба: "Я бы переспал с кубком РПЛ!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:35
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Армия и оружие

Украина передала США образцы системы С-300

Обновлено вчера в 22:14
Политика

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Футбол

Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на игру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в заявке команды на игру в 37-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедад" (1:3) валлийского форварда Гарета Бэйла, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Общество

В Московском зоопарке появились домики для пчел

Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Спорт

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца

Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом для рекламы смартфона P30 Pro

Обновлено вчера в 23:17
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Власти ОАЭ прокомментировали инцидент с танкерами

Обновлено вчера в 13:04
Музыка

Лазарев и Киркоров прошли по оранжевой дорожке открытия Евровидения

Обновлено вчера в 15:58
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Авто

Названы 5 самых дешевых универсалов на рынке России

5 место — KIA Ceed SW Замкнул пятерку KIA Ceed SW — единственный "вагон" корейской марки на российском рынке, а также самый стильный и современный представитель этого сегмента прямо сейчас.
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
ЖКХ

Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Горячую воду начнут отключать в Москве 13 мая, передает телеканал Москва 24. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Гаджеты

Производители показали рекламные плакаты смартфона Honor 20

Обновлено вчера в 11:47
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики по автобусу

В Москве полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по автобусу из пневматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 02:37
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Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» — второй

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в 38-м туре премьер-лиги и второй раз подряд стал чемпионом Англии.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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