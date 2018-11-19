Нападающий сборной России Артем Дзюба в преддверии решающего матча группового этапа Лиги наций со Швецией прокомментировал вызов в национальную команду форварда «Краснодара» Ари. Бразилец, получивший российское гражданство, дебютировал за сборную в товарищеском матче против Германии (0:3).

Дзюба рассказал о взаимоотношениях с дебютантом сборной России Ари

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