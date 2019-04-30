Дзюба рассказал о своем самочувствии после травмыGazeta.SPb 14:56

Артем Дзюба получил травму во время матча с «Крыльями Советов». Изначально игрок решил, что ему предстоит долгий период реабилитацию, но все обошлось. Дзюба рассказала, что все поправимо в короткие сроки.

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Дзюба рассказал о своем самочувствии после травмы

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Наука Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.

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