Дзюба рассказал о своей травме в инстаграмеГазета.Ru 09:49

По здоровью сразу скажу: спасибо за беспокойство, оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться.

Форвард петербургского "Зенита" Александр Дзюба рассказал о своей травме, передает "Советский спорт". Повреждение футболист получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Тогда сине-бело-голубые обыграли "Крылья" со счетом 4:2.

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Дзюба рассказал о своей травме в инстаграме

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