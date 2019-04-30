Футбол
Дзюба рассказал о своей травме в инстаграмеГазета.Ru 09:49
Чемпионат России, 28 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
|9′
Себастьян Дриусси
|14′
Сердар Азмун
|31′
Тарас Бурлак
|35′
|40′
Денис Ткачук
|44′
Денис Ткачук
|48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
|48′
|49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
|54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
|55′
|63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
|67′
|73′
Георгий Зотов
Пол Антон
|78′
Рамиль Шейдаев
|80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
|88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
|90′
Игорь Смольников
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
16
Нобоа
2
Анюков
22
Дзюба
38
Мусаев
1
Рыжиков
28
Антон
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
31
Ткачук
2 ×
49
Шишкин
91
Яковлев
13
Рабиу
8
Корниленко
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Форвард петербургского "Зенита" Александр Дзюба рассказал о своей травме, передает "Советский спорт". Повреждение футболист получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Тогда сине-бело-голубые обыграли "Крылья" со счетом 4:2.
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По здоровью сразу скажу: спасибо за беспокойство, оказалось, не все так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьезное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться.
— Артем Дзюба, российский футболистБомбардир.ру 10:54
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