Футбол

Дзюба рассказал о своей травме в инстаграмеГазета.Ru 09:49

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 28 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Форвард петербургского "Зенита" Александр Дзюба рассказал о своей травме, передает "Советский спорт". Повреждение футболист получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Тогда сине-бело-голубые обыграли "Крылья" со счетом 4:2.
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