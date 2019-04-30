Дзюба рассказал о своей травме в инстаграмеГазета.Ru 09:49

Форвард петербургского "Зенита" Александр Дзюба рассказал о своей травме, передает "Советский спорт". Повреждение футболист получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Тогда сине-бело-голубые обыграли "Крылья" со счетом 4:2.

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Дзюба рассказал о своей травме в инстаграме

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