Футбол
Дзюба рассказал о составе сборной России на матч с Сан-МариноГазета.Ru 09:23
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что в национальной команде еще не обсуждали состав на первый отборочный матч чемпионата Европы - 2020, в котором россияне встретятся с Сан-Марино. Слова Дзюбы передает РИА "Новости".
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