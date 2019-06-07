Дзюба рассказал о составе сборной России на матч с Сан-МариноГазета.Ru 09:23

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что в национальной команде еще не обсуждали состав на первый отборочный матч чемпионата Европы - 2020, в котором россияне встретятся с Сан-Марино. Слова Дзюбы передает РИА "Новости".

Дзюба рассказал о составе сборной России на матч с Сан-Марино

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