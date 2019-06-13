Футбол

Дзюба рассказал о рыбалке с друзьямиGazeta.SPb 02:55

О своем времяпрепровождении Артем Дзюба рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
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Дзюба отправился на рыбалку

Матч ТВ02:06

Видео: Дзюба отдыхает на рыбалке

Чемпионат02:56

Дзюба сделал дубль на рыбалке

Нева Спорт02:46

Дзюба отправился на рыбалку

Sportbox.RU02:06

Дзюба выложил видео с рыбалки

Газета.Ru03:59

Дзюба побывал на рыбалке и показал свой улов

Sport24.ru01:39

Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал

Спорт-Экспресс01:06
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
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Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
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В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Происшествия

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

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МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
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В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
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Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

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Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
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Шоу-бизнес

Судьба сестер Олсен: неизлечимая болезнь и измождение

Бренд "Близняшки Олсен" Скоро о близняшках Олсен не говорил только ленивый.
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Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
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Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»

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При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
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Здоровье

Названы привычки, которые могут вызвать рак

Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
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Экономика

В России задумались о четырехдневной рабочей неделе

Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина.
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Армия и оружие

Появились первые фото АПЛ «Борей» в новом облике

В Сети впервые появились качественные фото корабля, позволяющие оценить изменения в его облике.
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Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

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Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
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Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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