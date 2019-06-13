Дзюба рассказал о рыбалке с друзьямиGazeta.SPb 02:55

О своем времяпрепровождении Артем Дзюба рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.

Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями

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