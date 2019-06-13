Футбол

Дзюба рассказал о рыбалке с друзьямиGazeta.SPb 02:55

О своем времяпрепровождении Артем Дзюба рассказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте. Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
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Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб

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Sport24.ru01:39

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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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