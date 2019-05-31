Футбол

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018Газета.Ru 14:08

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Артем Дзюба
Спасибо большое за такую встречу, за плакаты. Раньше, Иван, писали другое: дерево, каланча, мазила. Сейчас хоть приятно. Обижался ли раньше? Ну, нет! Мы, футболисты, привыкли, что с семи лет нас плотненько оскорбляют.
— Артем Дзюба, российский футболистГазета.Ru 14:08

Подробнее о событии

Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018

Газета.Ru14:08

Дзюба: одна женщина перед нами спустила джинсики, у неё была морщинистая попка

Чемпионат14:26

Артем Дзюба: «Раньше футболистов называли деревом и каланчой, но после ЧМ все изменилось»

Матч ТВ14:10

Артем Дзюба: «Раньше футболистов называли деревом и каланчой, но после ЧМ все изменилось»

Sportbox.RU14:10

Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира

Lenta.ru14:59

Артем Дзюба: «Никто не верил в сборную на чемпионате мира. Нам даже попу показывали»

Спорт-Экспресс13:30

«Мечтаю, что вратаря удалят на 119-й минуте, а я выйду на пенальти». Дзюба сходил в гости к Урганту

Sport24.ru14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп

Обновлено в 08:11
Культура

Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу

Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Финансы

ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб

«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд руб.», — говорится в отчетности.
Обновлено в 11:38
Авто

Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения

Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе

Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.
Обновлено в 07:58
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Обновлено в 08:18
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Мертвого мужчину нашли на крыше электрички в Подмосковье

"На крыше электрички на железнодорожной станции Нара в Наро-Фоминске найдено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:49
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Авто

Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон

Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
Обновлено в 00:44
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Авто

Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing 777F

Электрокар буксировал Boeing 777F, на котором в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Террористы на Филиппинах убили голландского заложника

Обновлено в 05:37
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

«Хочется плакать на фату»: Топалов уговорил Тодоренко сыграть свадьбу

Разумеется, в тот момент новоиспеченная мамочка думала только о ребенке и даже не помышляла о пышной церемонии с гостями.
Обновлено в 07:36
Политика

FT: Huawei выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вечерний Ургант
Телепередача (16+)
Каждый вечер с понедельника по четверг Иван Ургант будет провожать уходящий день вместе со всей страной. Кино, спорт, новые гаджеты, искусство… Что происходит в стране и в мире? Актуальные герои, обсуждение событий дня и новая музыка...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное