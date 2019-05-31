Футбол

Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальтиRT на русском 16:43

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба хочет попробовать себя в роли вратаря в серии послематчевых пенальти.
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Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальти

RT на русском16:43

«Вот Акинфеев играет, а этот стоит в воротах». Дзюба — о дружбе с Луневым

Sportbox.RU15:04

Дзюба: «Мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря. Тогда я встану в ворота на пенальти»

Sport24.ru13:02

Дзюба: мечтаю, чтобы нашего вратаря удалили и я встал в ворота

Чемпионат13:50

Дзюба: «Мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря, и я встал в ворота на серию пенальти»

Евро-футбол.ру13:32

«Вот Акинфеев играет, а этот стоит в воротах». Дзюба — о дружбе с Луневым

Матч ТВ15:04

Дзюба о пенальти: «Обожаю. Надеюсь, когда-нибудь на 119-й минуте удалят нашего вратаря и я встану в ворота»

Sports.ru14:30
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Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

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Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
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Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено в 18:17
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Технологии

В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

Обновлено в 13:18
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено вчера в 12:58
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Футбол

Черчесов поделился мнением о будущих соперниках сборной России

Тренерский штаб сборной России не может рассуждать о предстоящих встречах с командами Сан-Марино и Кипра как о матчах с легкими соперниками, всегда необходимо работать и правильно готовиться, заявил журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 07:19
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Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских

В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье

Какие мифы могут испортить волгоградцам летний отдых

Даже сегодня многие люди становятся жертвами сомнительных советов по устранению неприятностей, которые могут произойти в жаркое время года.
Обновлено в 13:00
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Культура

Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу

Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено в 15:07
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Общество

В России сократят новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции

Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Кино

«Отражение разделенного мира». Элтон Джон осудил цензуру российской версии «Рокетмена»

Версию «Рокетмена», которая выйдет в российский прокат 5 июня, показали в Москве 30 мая.
Обновлено в 16:59
Общество

Helsingin Sanomat (Финляндия): финны исчезли из Санкт-Петербурга (Helsingin Sanomat)

Самым важным условием была возможность легко добраться на поезде до Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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