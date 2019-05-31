Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальтиRT на русском вчера в 16:43

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба хочет попробовать себя в роли вратаря в серии послематчевых пенальти.

Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальти

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