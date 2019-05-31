Футбол
Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальтиRT на русском вчера в 16:43
Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба хочет попробовать себя в роли вратаря в серии послематчевых пенальти.
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Дзюба: «Мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря, и я встал в ворота на серию пенальти»
Евро-футбол.рувчера в 13:32
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Происшествия
Движение по Каширскому шоссе в Москве в сторону области затруднено
Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону Московской области затруднено из-за аварии, в которой пострадали два человека.
Обновлено в 01:43
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Как минимум 17 человек пострадали при падении автобуса в Таиланде
По меньшей мере 17 человек получили травмы при падении в пропасть автобуса в Таиланде. Об этом 1 июня сообщает газета The Nation.
Обновлено в 01:15
Транспорт
Стартовала продажа билетов на «Комету»
Обновлено вчера в 03:06
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Кузбассе откроют два Центра амбулаторной онкологической помощи
Обновлено вчера в 03:37
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Крым готовится к экономическому форуму и построит пансионаты
Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Энергетика
Аналитики назвали причины падения цен на нефть
Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика
Слуцкий не исключил участие России в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможность участия делегации от России в сессии ПАСЕ в июне текущего года.
Обновлено в 03:17
Игры
Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena
Обновлено вчера в 11:10
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12