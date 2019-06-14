Футбол

Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018Спорт-Экспресс 08:27

Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о том, как бил пенальти Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Форвард реализовал 11-метровый удар на 41-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу испанцев.
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Дзюба вспомнил о пенальти в матче ЧМ-2018 против Испании

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Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

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Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

Спорт-Экспресс08:27
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