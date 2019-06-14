Футбол

Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018Спорт-Экспресс 08:27

Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о том, как бил пенальти Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Форвард реализовал 11-метровый удар на 41-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу испанцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба вспомнил о пенальти в матче ЧМ-2018 против Испании

Газета.Ru12:26

Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»

Sportbox.RU08:51

Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

RT на русском09:20

Дзюба: «В сборной России был мини-траур, когда узнали, что вышли на Испанию»

Бомбардир.ру09:12

Дзюба: «Когда бил пенальти Испании, вся карьера пролетела перед глазами»

Евро-футбол.ру09:42

Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»

Матч ТВ08:51

Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

Спорт-Экспресс08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Игры

Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown

Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.
Обновлено в 12:29
Общество

Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Авто

BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept

Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной

«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Собор Парижской Богоматери получил только 9% обещанных пожертвований

Обновлено в 04:08
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Вчера министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал распоряжение № 943-дсп, согласно которому теперь российские полицейские могут въезжать в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

Обновлено в 13:36
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Спорт

Сборная России по волейболу победила Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России обыграла Польшу в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:45
Авто

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.
Обновлено в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
Главное