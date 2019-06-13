Футбол

Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыбСоветский спорт 06:28

Форвард «Зенита» в течение нескольких часов выкладывал видео о рыбалке в «сториз». По словам капитана сборной России, его личный улов составил шесть рыб. Напомним, что контракт Дзюбы с питерским клубом истекает в следующем году, и нынешнем летом он с высокой вероятностью отправится в АПЛ.
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Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал

Спорт-Экспресс01:06

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Газета.Ru03:59

Видео: Дзюба отдыхает на рыбалке

Чемпионат02:56

Дзюба сделал дубль на рыбалке

Нева Спорт02:46

Дзюба отправился на рыбалку

Матч ТВ02:06

Дзюба побывал на рыбалке и показал свой улов

Sport24.ru01:39

Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб

Советский спорт06:28
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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