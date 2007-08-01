Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.

Дзюба рассказал, cколько у него телефонов

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