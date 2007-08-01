Футбол

Дзюба рассказал, cколько у него телефоновСпорт-Экспресс 12:36

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.
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Артем Дзюба: «В общем чате игроков „Зенита“ постоянно грязюка»

Матч ТВ12:43

Артем Дзюба: «В общем чате игроков „Зенита“ постоянно грязюка»

Sportbox.RU12:43

Дзюба рассказал, cколько у него телефонов

Спорт-Экспресс12:36
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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