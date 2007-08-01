Футбол
Дзюба рассказал, cколько у него телефоновСпорт-Экспресс 12:36
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Здоровье
Эксперты: вареные колбасы – «это не только ценный жир…»
Эксперты предупреждают, что сосиски, сардельки, а также вареная колбаса проходят щадящую обработку, поэтому покупатели уверены, что они не опасны.
Обновлено в 17:29
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Обновлено в 17:18
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Джонсон отметил важность торгового соглашения с ЕС и трудности — с США
Напомним, Джонсон является сторонником так называемого «жесткого» выхода Великобритании из Евросоюза, подразумевающего разрыв имеющихся торговых соглашений с ЕС.
Обновлено в 20:10
Футбол
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Эриксену
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в китайском прокате $13 млн
Обновлено в 19:10
Авто
В Сети рассекретили фары новой Kia Optima
Ранее сообщалось, что новое поколение Kia Optima получит более агрессивную внешность и динамичный силуэт.
Обновлено в 17:53
Технологии
Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей
Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление.
Обновлено в 19:10
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено в 13:27
Космос
И всё-таки она вертится: кто и почему верит в теорию плоской Земли?
Корреспондент «Диалога» выяснил, почему в век информации и технологий всё ещё есть сторонники теории плоской Земли, а также узнал мнение учёного о том, чем такой мир мог бы отличаться от того, что мы видим вокруг себя.
Обновлено в 05:02
Авто
Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista
Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
Обновлено в 08:05
Технологии
В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя
По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.
Обновлено в 03:24
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Космос
Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов
Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ).
Обновлено в 11:27
Здоровье
Безопасность и профессиональные тренеры: фитнес-центры приведут в форму
Привести отечественный фитнес в форму решили после многочисленных жалоб от клиентов, которых физкультура и спорт довели до больничной койки.
Обновлено в 14:09
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Милонов потребовал объявить в розыск гей-пару, сбежавшую с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару из Москвы, которая сбежала из страны с двумя усыновленными мальчиками.
Обновлено в 19:08
Здоровье
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено в 20:08
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Технологии
Merlion и «Ред софт» стали партнерами
Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В США назвали условия допуска самолетов Boeing 737 MAX к полетам
Напомним, что использование самолетов Boeing 737 MAX было приостановлено после двух катастроф, в которых погибли 246 человек.
Обновлено в 19:09
Экономика
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
По словам адвоката одного из обвиняемых Олега Матюнина, следствие считает, что с 2016 по 2018 год подозреваемые фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ «Согласие» на сумму свыше 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:35
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55