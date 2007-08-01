Футбол

Дзюба рассказал, cколько у него телефоновСпорт-Экспресс 12:36

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба объяснил, зачем ему нужен второй телефон.
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Артем Дзюба: «В общем чате игроков „Зенита“ постоянно грязюка»

Матч ТВ12:43

Артем Дзюба: «В общем чате игроков „Зенита“ постоянно грязюка»

Sportbox.RU12:43

Дзюба рассказал, cколько у него телефонов

Спорт-Экспресс12:36
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Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Экономика

Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье

Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол

РФС: Главный арбитр должен был удалить игрока «Сочи» за удар Чалова

Главный арбитр матча ЦСКА - "Сочи" пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков должен был показать красную карточку защитнику сочинской команды Ивану Миладиновичу.
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Общество

«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Российские эксперты нашли экстремизм в цитате из Ветхого Завета

Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии.
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Министерство обороны отменило работы на военном объекте под Нёноксой

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Общество

ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу

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Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Энергетика

ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil рассматривает возможность ухода из проектов в британском секторе Северном море после более чем 50 лет работы в этом нефтегазовом бассейне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:44
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Кино

Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
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Армия и оружие

Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области

Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полиция применила к демонстрантам в Гонконге перцовый газ

Полиция применила против митингующих возле аэропорта Гонконга перцовый газ. Поводом стала попытка не пропустить автомобиль скорой помощи.
Обновлено в 14:16
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В кабинете замминистра образования Дагестана провели выемку документов

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки Дагестана, представители регионального МВД провели выемку документов в кабинете замминистра образования и науки РД Тагира Кудаева.
Обновлено в 11:57
Политика

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Политика

США включили в санкционный список калужский НИИ

Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
Обновлено в 14:07
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Экономика

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Экономика

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Кино

Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок

За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
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Наука

Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму

На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.
Обновлено в 12:52
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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