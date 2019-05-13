Дзюба раскрыл эмоции после досрочной победы в чемпионате РоссииИА DixiNews // Санкт-Петербург 02:57

Нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что чувствует после досрочной победы в чемпионате России по футболу. Слова форварда приводит официальный сайт команды с берегов Невы. По мнению Дзюбы, минувший сезон оказался одним из лучших в его карьере.

Дзюба раскрыл эмоции после досрочной победы в чемпионате России

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