Футбол
Дзюба раскрыл эмоции после досрочной победы в чемпионате РоссииИА DixiNews // Санкт-Петербург 02:57
Нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что чувствует после досрочной победы в чемпионате России по футболу. Слова форварда приводит официальный сайт команды с берегов Невы. По мнению Дзюбы, минувший сезон оказался одним из лучших в его карьере.
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Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Мечтавшая похудеть жительница Оренбуржья получила полтора года колонии
Одну из заказчиц задержали сотрудники таможни, когда она получала посылку в отделении службы доставки.
Обновлено в 02:17
Общество
Суд над стилистом Сергеем Зверевым состоится сегодня
Звереву грозит штраф до двадцати тысяч рублей или до сорока часов обязательных работ.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Истребитель Су-57 оснастят «умной бомбой» КАБ-250
Истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250.
Обновлено в 04:42
Футбол
Криштиану Роналду назвал капитана «Ромы» Флоренци карликом
Матч 36 тура итальянской Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" завершился победой римлян 2:0. Лидер туринцев Криштиану Роналду повздорил с капитаном столичного клуба Алессандро Флоренци.
Обновлено в 03:43
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Около трети жителей Евросоюза считают Крым российским
Например, число французов, назвавших Крым российским, выросло на 11% по сравнению с 2016 годом, в Германии 38% респондентов имеют то же мнение.
Обновлено в 04:22
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Авто
Внедорожным роликам Судзуки Джимми покоряются даже скалы
Трудно выкинуть из головы видеоролик, в котором внедорожные роликовые коньки в виде Сузуки Джимми с горящими противотуманными фарами и фонарями с огнями заднего хода легко покоряют грунтовые дороги и скалы.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Общество
Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае
Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено 10 мая в 13:31
Политика
Киевский суд приступит к рассмотрению дела против Зеленского в понедельник
Суд Киева рассмотрит дело в отношении выигравшего президентскую гонку на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Поисковики из Приморья восстановили советский штурмовик Ил-2
Участники поискового объединения "Авиапоиск" восстановили самолет времен ВОВ Ил-2, используя запчасти из разных регионов России, передает RT.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 03:40
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:00
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06