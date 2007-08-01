Футбол

Дзюба провёл тренировку с бойцами ММАЧемпионат 02:25

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба провёл тренировку вместе с боксёрами и бойцами смешанных единоборств. В социальной сети он опубликовал с ними фотографию. «Подготовка началась!» – написал форвард в «Инстаграме».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Нева Спорт02:16

Дзюба провёл тренировку с бойцами ММА

Чемпионат02:25

Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Спорт-Экспрессвчера в 16:18

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:59

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу

RT на русскомвчера в 16:57

Дзюба потренировался с боксёрами и бойцами ММА

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Матч ТВ01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400

В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 02:51
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в музей бизнесмена Давида Якобашвили

В музее «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили на Солянке проходит обыск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:53
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Баскетбол

Пол опроверг слухи о требовании обмена из «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол опроверг сообщения о том, что он требует обмена в другой клуб из-за конфликта с Джеймсом Харденом.
Обновлено в 02:32
Хоккей

Торнтон проведет 22-й сезон в НХЛ

Сезон-2019/20 станет для Торнтона уже 22-м в НХЛ, он дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостона».
Обновлено в 02:21
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Авто

BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу на Кубке Америки по футболу

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено 17 июня в 09:08
Армия и оружие

Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому

13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Здоровье

От укусов клещей в Кузбассе пострадало более 18 тысяч человек

От укусов клещей в Кузбассе пострадало более 18 тысяч человек. Из них около четырех тысяч - это дети и подростки до 17 лет.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное