Футбол

Дзюба провел тренировку с бойцами ММАМатч ТВ 01:15

Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
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Дзюба провёл тренировку с бойцами ММА

Чемпионат02:25

Артем Дзюба провел тренировку с боксерами

Петербургский дневник02:18

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Матч ТВ01:15

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:59

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу

RT на русскомвчера в 16:57

Дзюба потренировался с боксёрами и бойцами ММА

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Спорт-Экспрессвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Обновлено в 10:14
Политика

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Космос

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Обновлено в 10:02
Общество

В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо

Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 10:01
Происшествия

ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова

Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Теннис

Хачанов обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

Трамп дал старт своей кампании по переизбранию

Обновлено в 08:34
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Обновлено в 06:49
Политика

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Политика

Комитеты ГД направят запросы по правоприменению статей 228 и 303 УК

Ранее спикер Госдумы заявлял, что комитеты ГД после дела журналиста Ивана Голунова проанализируют практику правоприменения статьи уголовного кодекса РФ о фальсификации доказательств, а также "антинаркотической" статьи 228 УК.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Авто

Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей Camaro и Corvette

Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных с декабря 2016-го по январь 2019 года.
Обновлено в 06:10
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Кино

Номинант на «Оскар» от Белоруссии снимет фильм о движении Femen

Обновлено в 11:01
Общество

Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» поднял в интернете волну так называемого хайпа, разместив ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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