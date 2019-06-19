Футбол

Дзюба провел тренировку с бойцами ММАМатч ТВ 01:15

Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
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Дзюба провёл тренировку с бойцами ММА

Чемпионат02:25

Артем Дзюба провел тренировку с боксерами

Петербургский дневник02:18

Дзюба потренировался с боксёрами и бойцами ММА

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:59

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу

RT на русскомвчера в 16:57

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Матч ТВ01:15

Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Спорт-Экспрессвчера в 16:18
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Общество

Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов

Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Кино

Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом

Обновлено в 04:32
Происшествия

Самолет с двумя французами экстренно сел на поле в Башкирии

Обновлено в 07:13
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

Обновлено в 00:22
Транспорт

Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Футбол

Комбаров покинул «Спартак»

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров покидает клуб, сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 07:16
Интернет

Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру

Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Общество

Жильцы аварийных домов пожаловались Путину и добились проверки

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Волкер призвал Украину начать закупки американского оружия

Представитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен уже наконец начать закупать оружие у Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:01
Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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