Футбол
Дзюба провел тренировку с бойцами ММАМатч ТВ 01:15
Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Авто
КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме
Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Политика
Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:09
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей
Обновлено в 03:22
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Общество
Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры
Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Футбол
Мишеля Платини допрашивали 12 часов и отпустили из-под стражи
Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини после долгого допроса выпустили из-под стражи.
Обновлено в 03:52
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Телеведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03