Футбол

Дзюба провел тренировку с бойцами ММАМатч ТВ 01:15

Форвард «Зенита» Артем Дзюба провел тренировку с боксерами и бойцами смешанных единоборств.
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Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу

RT на русскомвчера в 16:57

Артем Дзюба провел тренировку с боксерами

Петербургский дневник02:18

Дзюба провел тренировку с бойцами ММА

Матч ТВ01:15

Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу. ФОТО

Sport.ruвчера в 18:59

Дзюба провёл тренировку с бойцами ММА

Чемпионат02:25

Дзюба потренировался с боксёрами и бойцами ММА

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Дзюба провел тренировку по боксу и ММА

Спорт-Экспрессвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Авто

КамАЗ откроет производство грузовиков во Вьетнаме

Компания КамАЗ в 2020 году планирует запустить сборку российских грузовиков во Вьетнаме, заявил гендиректор завода Сергей Когогин.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Политика

Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:09
Политика

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась

Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Транспорт

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Обновлено в 03:24
Гаджеты

HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей

Обновлено в 03:22
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Футбол

Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Обновлено в 04:15
Происшествия

Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Обновлено вчера в 17:59
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Общество

Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры

Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Футбол

Мишеля Платини допрашивали 12 часов и отпустили из-под стражи

Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини после долгого допроса выпустили из-под стражи.
Обновлено в 03:52
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Бузова заявила, что стала популярнее Путина

Телеведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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