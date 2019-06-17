Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной РоссииSportbox.RU 10:29

Форвард сборной России Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской национальной команды Эльвирой Тодуа. Отметим, что обе серии остались за нападающим петербургского «Зенита».

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Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной России

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