Футбол
Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной РоссииSportbox.RU 10:29
Форвард сборной России Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской национальной команды Эльвирой Тодуа. Отметим, что обе серии остались за нападающим петербургского «Зенита».
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Гаджеты
Создана программа для взлома любых iPhone и популярных Xiaomi
Разработка предназначена для использования сотрудниками правоохранительных органов и способна работать не только с iPhone, но и с устройствами под управлением Android, включая Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9, а также популярные модели Motorola, Huawei, LG и Xiaomi.
Обновлено в 11:25
Спорт
Российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг на четыре года
Российский легкоатлет Павел Вручинский дисквалифицирован за употребление допинга.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Религия
Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.
Обновлено вчера в 04:23
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Кино
В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс»
Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 22:39
Кино
Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»
Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
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Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсе
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Хоккей
Экинс назначен главным тренером «Анахайма»
Даллас Экинс назначен новым главным тренером "Анахайма", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия
Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту
По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Здоровье
Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы
Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством
Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Общество
Уфимский художник оскорбил Татарстан карикатурой
Комментаторы в соцсетях указывают, что художник Камиль Бузыкаев целенаправленно подчеркнул именно татарскую идентичность в женщине с низкой социальной ответственностью.
Обновлено в 10:31
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Опубликованы фотографии и технические подробности новых BMW X3 M и X4 M
Кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M были впервые показаны в феврале текущего года.
Обновлено в 12:38
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33