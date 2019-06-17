Футбол

Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной РоссииSportbox.RU 10:29

Форвард сборной России Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской национальной команды Эльвирой Тодуа. Отметим, что обе серии остались за нападающим петербургского «Зенита».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба выиграл две серии пенальти у вратаря женской сборной России (видео)

Советский спорт12:35

Вратарская дуль лета-2019: Дзюба - Эльвира Тодуа. ВИДЕО

Sport.ru10:13

«Хоть Буффона зовите!» Дзюба посоревновался в исполнении пенальти с вратарем женской сборной России

Sport24.ru10:04

Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной России

Матч ТВ10:29

Дзюба пробил пенальти вратарю женской сборной России

Нева Спорт10:24

Дзюба и голкипер женской сборной посоревновались в исполнении пенальти

Чемпионат10:06

Дзюба и вратарь женской сборной Тодуа пробили друг другу серии пенальти. Видео

Спорт-Экспресс09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Гаджеты

Создана программа для взлома любых iPhone и популярных Xiaomi

Разработка предназначена для использования сотрудниками правоохранительных органов и способна работать не только с iPhone, но и с устройствами под управлением Android, включая Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9, а также популярные модели Motorola, Huawei, LG и Xiaomi.
Обновлено в 11:25
Спорт

Российский легкоатлет дисквалифицирован за допинг на четыре года

Российский легкоатлет Павел Вручинский дисквалифицирован за употребление допинга.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Религия

Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.
Обновлено вчера в 04:23
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Кино

В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс»

Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.
Обновлено вчера в 22:39
Кино

Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»

Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
Обновлено в 12:41
Финансы

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Происшествия

Пензенские цыгане прокомментировали массовую драку в Чемодановке

Обновлено в 05:16
Хоккей

Экинс назначен главным тренером «Анахайма»

Даллас Экинс назначен новым главным тренером "Анахайма", информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту

По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.
Обновлено в 12:12
Религия

У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ

Обновлено в 13:26
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством

Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Общество

Уфимский художник оскорбил Татарстан карикатурой

Комментаторы в соцсетях указывают, что художник Камиль Бузыкаев целенаправленно подчеркнул именно татарскую идентичность в женщине с низкой социальной ответственностью.
Обновлено в 10:31
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:03
Авто

Опубликованы фотографии и технические подробности новых BMW X3 M и X4 M

Кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M были впервые показаны в феврале текущего года.
Обновлено в 12:38
Политика

Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эльвира Зурабовна Тодуа
Российский вратарь
Российская футболистка, вратарь клуба ЦСКА и сборной России. Мастер спорта России международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное