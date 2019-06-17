Футбол
Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной РоссииSportbox.RU 10:29
Форвард сборной России Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской национальной команды Эльвирой Тодуа. Отметим, что обе серии остались за нападающим петербургского «Зенита».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:04, Вашингтон
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Обновлено в 13:05
Спорт
Дети оказались замешаны в допинговом скандале в Чувашии
Несовершеннолетние спортсмены оказались в числе нарушителей антидопинговых правил, это было выявлено в ходе расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в одном из спортивных училищ Чувашии.
Обновлено в 09:09
Политика
Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Общество
ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году
К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Держим баланс
Впервые в России программу профилактики падений и переломов у людей старше 65 лет опробуют в семи регионах - Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан, где до конца года будут открыты гериатрические центры.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 14:00
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Авто
В России продажи новых мотоциклов в мае выросли почти на 15%
В прошлом месяце россияне приобрели 2 151 новых двухколесных транспортных средств, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 14,9%. Как следует из отчета аналитиков «Автостата», этот рост связан с сезонным спросом на мототехнику, продажи которой в период апреля по июнь традиционно высоки.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Политика
Описан процесс изоляции рунета в случае «внешней угрозы»
Роскомнадзор обнародовал проект с описанием правил изоляции российского сегмента интернета в случае «внешних угроз».
Обновлено в 14:24
Экономика
Pfizer купил производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд
Сумма сделки составила $10,64 млрд, тем самым Pfizer заплатила огромную — 62% — премию в сравнении со стоимостью акций Array в минувшую пятницу за доступ к ее лекарствам от рака кожи Braftovi и Mektovi, а также находящимся в процессе разработкам препаратов против других видов рака.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»
Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено в 12:25
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено в 08:45
Политика
Работы по определению границы между Дагестаном и Чечней приостановлены
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников принял решение приостановить работу по определению границы между Чечней и Дагестаном до следующего года.
Обновлено в 09:45