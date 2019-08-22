Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуницииРИА Новости 05:08
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. Дзюба в четверг отметил 31-й день рождения.
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Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности
Обновлено вчера в 05:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
Галямину арестовали еще на 10 суток
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество
ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
Обновлено в 05:37
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
Фестиваль русского искусства стартует в Довиле
Фестиваль русского искусства открывается в четверг на знаменитом французском курорте Довиль.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Восемь детей за месяц умерли из-за отсутствия зарубежных лекарств
Восемь тяжелобольных детей умерли в России в течение месяца из-за отсутствия необходимых незарегистрированных препаратов зарубежного производства.
Обновлено вчера в 14:58
Финансы
Официальный курс евро снизился на 67 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 65,44 копейки, составив 68,8648 рубля.
Обновлено в 05:45
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Хоккей
«Динамо» подпишет контракт с экс-игроком «Вашингтона»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" подпишет контракт с форвардом Дмитрием Яшкиным, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись два балкона
Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 05:18
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли темнокожую няню
Как пишет The Sun, Меган Маркл и принц Гарри очень довольны новой няней.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44