Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуницииРИА Новости 05:08
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. Дзюба в четверг отметил 31-й день рождения.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током
В среду, 21 августа, в больнице Сосновского района Челябинской области умерла 12-летняя девочка.
Обновлено в 02:43
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Кино
Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин
Картина рассказывает о мире без женщин. По сюжету фильма женщины массово умирают от неизвестной болезни.
Обновлено в 01:17
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 16:21
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Путин раскрыл детали взрыва на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском, в результате которой погибли и пострадали люди, сообщает RT.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Названы ошибочные советы по экономии топлива
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Александра Назарова перед смертью не могла разговаривать
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников
Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено в 06:25
Общество
Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Гаджеты
Apple тестирует китайские OLED-экраны для iPhone 12
Apple планирует сменить поставщика экранов для iPhone к 2020 году - об этом сообщает издание Nikkei.
Обновлено в 05:13
Политика
ГБР вызвало Порошенко на допрос 3 сентября
Государственное бюро расследований (ГБР) проведёт допрос экс-президента Украины Петра Порошенко 3 сентября.
Обновлено в 06:58