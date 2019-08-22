Футбол

Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуницииРИА Новости 05:08

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. Дзюба в четверг отметил 31-й день рождения.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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