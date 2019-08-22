Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуницииSports.ru 05:22
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. В четверг футболист отметил 31-й день рождения.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Политика
Кличко заявил о блокировке своей страницы в Instagram
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Общество
В Китае постоянно игравший в смартфоне мальчик заработал косоглазие
Окулист посоветовал мальчику ограничить время, проводимое перед экраном смартфона на несколько месяцев.
Обновлено в 07:27
Экономика
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям
В Зеленограде мэр осмотрел первую в Москве школу-детский сад, которая недавно открылась.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Транспорт
Власти Москвы назвали самую распространенную причину ДТП в столице
Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости.
Обновлено в 10:33
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Чалов попал в зону интересов «Наполи»
Руководство неаполитанского "Наполи" интересуется кандидатурой форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 09:47
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили «дикие танцы» на яхте
Всю нынешнюю неделю актриса с Никитой Ефремовым и друзьями отдыхает на Сардинии.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
После расставания с мужем Лолита перестала готовить
Артистка призналась, что благодаря жаре, царящей в Болгарии, она перестала готовить и похудела.
Обновлено в 05:37
Политика
Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости».
Обновлено в 06:06