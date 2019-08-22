Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуницииSports.ru 05:22
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. В четверг футболист отметил 31-й день рождения.
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Кино
Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:30
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Певица Лайма Вайкуле заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», основателем которого является продюсер Игорь Крутой, снова проходил в латвийской Юрмале.
Обновлено в 11:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров
Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
Кино
Вачовски снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом в роли Нео
Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 20:12
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Политика
В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7
Представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
Обновлено в 13:46
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено в 12:55
Политика
Захарова назвала предложения по восстановлению формата G8 несерьезными
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в четверг назвала предложения по восстановлению формата «Большой восьмерки» с участием России несерьезными.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Кино
СМИ: Вот кто сыграет главные роли в сериале «Ковбой Бибоп» от Netflix
Variety рассказало, что Netflix нашёл исполнителей главных ролей в грядущей сериальной адаптации «Ковбоя Бибопа».
Обновлено в 14:15
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04