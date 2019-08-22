Футбол

Дзюба прошел поздравительный тоннель «Зенита» в хоккейной амуницииSports.ru 05:22

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прошел традиционный поздравительный тоннель в хоккейной амуниции. В четверг футболист отметил 31-й день рождения.
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