Дзюба призвал прислушаться к словам ЛуневаСпорт-Экспресс 14:00

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом. Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры.

Спорт день за днем

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Политика На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".

Политика Президент Грузии испугалась ухода российских туристов Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.

Политика Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.

Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на выборы в Верховную раду кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Происшествия Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Происшествия Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.

Происшествия Российская певица погибла на Волге В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Наука Новая роборыба поплыла от энергии искусственного кровотока Специальная роботизированая рыба смогла поплыть на энергии искусственного кровотока, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Армия и оружие Два военных самолета США заметили у Крыма У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.

Общество Более 100 московских школ откроют тематические рестораны в сентябре Тематические рестораны с росписями на стенах и картинами появятся в сентябре еще в 34 школах столицы, их общее количество превысит 100.

Кино Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.

Шоу-бизнес Елена Темникова перекрасилась в блондинку Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.

Происшествия В Минске госпитализировали посла Сербии Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.