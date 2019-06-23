Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам ЛуневаСпорт-Экспресс 14:00
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом. Ранее сам Дзюба назвал Лунева мазохистом, который, по словам нападающего, проигрывает ему все споры.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Общество
«Да прокормит вас пчела!» С чем приходится сталкиваться смоленским пасечникам?
Особенно привлекательным кажется то, что пчелки трудятся, на первый взгляд, не требуя к себе особого внимания и затрат, поэтому почти все начинающие пасечники видят себя «пчеловодами выходного дня».
Обновлено в 08:00
Экономика
Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании
Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
Обновлено в 14:30
Футбол
Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Происшествия
В Петербурге закончилась акция против политических репрессий
Акция против политических репрессий и произвола полиции в Петербурге закончилась около 19:40, сообщает корреспондент «Метагазеты».
Обновлено в 12:50
Космос
Уфологи: Пришельцы оккупировали на МКС датчик антиматерии
Исследователи внеземных цивилизаций сообщили, что причиной неисправности датчика антиматерии на Международной космической станции является деятельность инопланетян.
Обновлено в 18:04
Автоспорт
Даниэль Риккардо получил два штрафа по пять секунд
Обновлено в 14:07
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Канаде совершил жесткую посадку пожарный самолет
Обновлено в 19:16
Экология
Жители Успенского переживают, что около села построят мусоросжигательный завод
В редакцию ИА Sakh.com обратились жители села Успенского Анивского района.
Обновлено в 19:43
Театры
Балет Большого театра выступит с гастролями в Австралии
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову, на выступление труппа отправилась днем ранее, однако путь до Австралии (даже самый быстрый) занимает не менее суток.
Обновлено в 04:15
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Игры
Россиянам предстоит играть в World of Warcraft Classic на отдельном сервере
Blizzard, приближаясь к запуску классических серверов World of Warcraft, начинает потихоньку делиться свежими подробностями о проекте.
Обновлено в 17:17
Политика
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
Обновлено в 18:58
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23
Политика
Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ
Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Экономика
Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Музыка
Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей
Обновлено в 18:48
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
Обновлено в 05:06